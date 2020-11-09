Сеул, , 08:20 — REGNUM В сентябре 2020 года Южную Корею посетили 65 040 иностранцев, что на 95,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

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Согласно опубликованным данным, число граждан Китая, посетивших Южную Корею, сократилось на 97,2%, до 15 307 человек, граждан США — на 86,3%, до 12 426 человек, граждан Филиппин — на 76,6%, до 8485 человек, граждан Индонезии — на 82,4%, до 3 396 человек.

Между тем число граждан Японии и Гонконга сократилось на 99,7%, до 794 и 115 человек соответственно.

Эксперты отмечают, что сокращение числа иностранцев связано с тем, что в связи с пандемией коронавируса власти Китая продолжают контролировать число рейсов в Южную Корею, а власти Японии сохраняют ограничения на выдачу виз.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж, их число сократилось на 96,3%, до 76 798 человек.