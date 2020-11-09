Москва, , 08:18 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии нефть подскочила на 2%, до $40,46. Позитив исходит от того, что СМИ назвали Джо Байдена 46-м президентом США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать его победу и будет добиваться справедливости в суде.

Торги по нефти 6 ноября завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 2,5%, до $39,64 за баррель. Давление на нефтяной рынок оказывалось на фоне распространения коронавируса

Пандемия коронавируса, из-за которой страны Европы ужесточили карантинные меры, вызывает беспокойство по поводу перспектив спроса. Поддержку рынку оказывают разговоры о том, что страны ОПЕК+ могут отложить увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки из-за слабого спроса.

Отчет Baker Hughes показал, что с 31 октября по 6 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на пять единиц, до 226 шт., против 684 шт. годом ранее.

Количество установок по добыче газа упало на одну единицу и составило 71 шт. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на четыре единицы и составило 300 штук (по сравнению с 817 единиц годом ранее).

Ситуация с коронавирусом ухудшается. Количество больных COVID-19 в мире превысило 50 млн человек, число ежедневных заражений в мире — 600 тыс. человек. Это будет сдерживать покупателей на этой неделе.

С технической точки зрения у покупателей 9 ноября есть хорошая возможность закрепиться выше $42. Это позволит им двигаться выше до уровня $43,60.

Если цена останется торговаться ниже $41,20 до 12 ноября, тогда возрастут риски падения до $37,60 за баррель.

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