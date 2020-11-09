Бийск, Алтайский край, , 08:13 — REGNUM Бийск (Алтайский край) срывает сроки программы «Комфортная городская среда»: алтайскому наукограду грозят серьёзные финансовые санкции — неосвоенные миллионы рублей нужно будет вернуть назад, в казну РФ. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко, Бийск сегодня стал единственным городом, провалившим реализацию общероссийского проекта, и что регион в связи с этим испытывает большие сложности.

Дело в том, что конкурс с ценой контракта более 100 миллионов рублей на ремонт 78 дворов в Бийске выиграла томская фирма «Стройкомплект». Но у генподрядчика не оказалось ни техники ни персонала.

В итоге к работам на восьми дворах даже не приступали. На совещании в мэрии Бийска министр строительства и ЖКХ признаёт: там, где техника даже не появилась до снега, затевать ремонты уже нецелесообразно.