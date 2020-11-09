Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублевым парам 6 ноября завершились ростом. Рубль подешевел к основным валютам перед выходными на фоне снижения нефтяных котировок и отсутствия ясности с итогами американских президентских выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Наибольшие потери у него составили против единой валюты из-за роста пары евро/доллар на рынке Форекс. Пара доллар/рубль повысилась на 0,53%, до 77,41 руб., евро/рубль — на 1,05%, до 92,01 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 101,50 руб.

Торги на валютном рынке закрылись, когда у Джо Байдена было 264 голоса выборщиков, у Дональда Трампа — 213. Выборы состоялись 3 ноября, а до конца недели так и не были объявлены результаты.

8 ноября по результатам голосования Байден получил 290 голосов выборщиков. Он набрал необходимые 270 голосов, чтобы одержать победу на выборах. Из Байдена делают президента с помощью поздравлений. Его поздравили соратники и лидеры зарубежных стран.

Россия не спешит с поздравлениями, как и действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать его победу, подав иски в суд из-за выявленных нарушений в некоторых штатах при подсчете голосов.

С 9 ноября Трамп переходит в контрнаступление, чтобы добиться соблюдения избирательного законодательства. 8 декабря — крайний срок, до которого штаты должны утвердить итоги выборов и определить выборщиков.

Нефть подешевела на 2,5%, до $39,64, на фоне усиления распространения пандемии, из-за которой страны Европы ужесточили карантинные меры.

Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии доллар торгуется в минусе, поскольку СМИ назвали Байдена 46-м президентом США. Нефть подскочила на 2%, до $40,46. С открытия торгов на Мосбирже стоит ожидать укрепления рубля до 77,20 руб.

Поддержка остается на уровне 77 рублей. Если покупатели сегодня смогут закрепиться ниже обозначенной отметки, то в первой половине недели стоит ждать укрепления рубля к доллару до 76 руб. Президент Байден — это слабый доллар. После 76 руб. можно целиться в 73,30 руб.

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