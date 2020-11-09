Чита, , 06:54 — REGNUM В ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю организовали производство яблочного сока. Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, данная продукция соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и уже поставляется по государственным контрактам.

Яблочный сок изготавливают в читинской ИК-3 Пресс-служба УФСИН

Для открытия такого необычного производства понадобилось модернизировать имеющееся оборудование, приобрести специальную ванну пастеризации и стерилизатор. Все это позволило обеспечить бесперебойное и качественное выполнение всего цикла работы.

В настоящее время предприятие в рамках заказа для нужд краевого ведомства осуществляет производство четырнадцати тысяч литров сока. Кроме того, три с половиной тысячи литров продукции уже поставлено в другие регионы в рамках государственного контракта между забайкальским и амурским УФСИН.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее осужденные ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю приняли участие в волонтерской деятельности, изготовив теплые вещи для детей, оставшихся без попечения родителей. В кружковую работу с каждым годом включается все большее и большее количество участников.