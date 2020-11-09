Новосибирск, , 06:48 — REGNUM Новосибирской области дополнительно выделено 25,7 млн рублей — на стимулирующие выплаты социальным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

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Жуков уточнил, что указанные выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения.

Всего, по его словам, на это направление выделено почти 187 млн рублей.