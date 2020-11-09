Новосибирск, , 05:51 — REGNUM На новую муниципальную программу «Зелёный Новосибирск» из городского бюджета с 2021 по 2025 годы планируется направить 2 млрд 182 млн рублей. Как заявил мэр Анатолий Локоть, средства пойдут на развитие и сохранение зелёных зон. Предложение обсудят на сессии горсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Возникла необходимость создания единой программы развития зелёных зон. Раньше озеленением занимались разные структуры, и необходимо было консолидировать полномочия. Мы это сделали, создав управление по благоустройству общественных пространств, которому подчиняется «Горзеленхоз», — уточнил Локоть.

В рамках программы планируется создать и благоустроить озеленённые территории, а также создать декоративный питомник.