Новосибирск, , 04:56 — REGNUM Новосибирской области из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделят 105 млн рублей. Эти средства будут направлены на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Ранее в рамках электронного бюджета было подписано соглашение на получение межбюджетного трансферта на закупку лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Примерное количество — 13 тысяч наборов.

По словам министра новосибирского здравоохранения Константина Хальзова, на территории области организована двухуровневая система стационарного лечения пациентов с подозрением и подтверждённым диагнозом. Первый этап — сортировочные госпитали. Их задача — максимально быстро поставить диагноз пациенту и стабилизировать его состояние. Второй — госпитали второго уровня, куда пациентов переводят на долечивание.

В Новосибирской области уже развернуто 5 546 инфекционных коек. При этом полностью сохранена неотложная терапевтическая и хирургическая помощь, плановая медицинская помощь детям, онкологическим и онкогематологическим пациентам, работают сосудистые центры.