Пекин, , 03:58 — REGNUM Китайский индекс цен на медицинские материалы Kangmei, являющийся барометром рынка традиционной китайской медицины (ТКМ) страны, вырос на 0,02% до 1291,37 пункта на 7 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс затрагивает более 500 материалов традиционной китайской медицины, включая травы и минералы на шести ключевых рынках по всей стране. Он отражает общие ценовые тренды на рынке ТКМ страны и выпускается крупнейшей китайской компанией в данной сфере Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd, ежедневно.

Индекс был одобрен Национальной комиссией по развитию и реформе КНР в 2012 году с целью предоставления более своевременных и точных данных в сфере ТКМ для производителей материалов, продавцов и фармацевтических компаний.

Лекарства традиционной китайской медицины часто представляют собой жидкости, гранулы и пилюли, которые обычно делаются на основе множества различных материалов, преимущественно — трав.