Сыктывкар, , 03:36 — REGNUM В арбитраж Коми поступил крупный финансовый иск от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. Ответчиком в деле на более чем 2,2 млрд рублей выступает ООО «Лукойл-Коми». Претензии пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 5 ноября 2020 года. Сумма исковых требований — 2 227 107 553 рубля.

Ранее министерство уже обращалось с претензиями к ООО «Лукойл-Коми», но суммы были меньше. Так, на 16 ноября 2020 года запланировано заседание о взыскании «ущерба, причинённого вследствие разлива нефтесодержащей жидкости, в размере 23 347 330 рублей». Помимо этого, 24 ноября пройдут слушания по иску госведомства к этой же компании из дивизиона «Лукойла» — о взыскании «ущерба, причиненного вследствие разлива нефтесодержащей жидкости, в размере 1 645 569 рублей», а 22 декабря — о взыскании ущерба, причиненного «лесному фонду в результате лесонарушения, в размере 7 954 194 рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года на нефтешахте «Яреганефть», которая входит в дивизион «Лукойл-Коми», произошло возгорание. На поверхность были выведены горняки, которые находились в шахте.

Год назад на нефтешахте также произошло ЧП, когда в ней находились свыше 40 горняков.