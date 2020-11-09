Новосибирск, , 02:52 — REGNUM Арбитраж Новосибирской области утвердил мировое соглашение между «Промсвязьбанком» и ООО «Производственная компания «Новосибирский молочный завод» из села Сокур Мошковского района Новосибирской области. Решение по банкротному делу пока не изготовлено, подробности неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Должник более месяца назад заявил ходатайство об отложении судебного заседания, мотивировав его «необходимостью предоставления времени для заключения мирового соглашения, урегулирования спора мирным путём».

Банк предлагал ввести в отношении должника первый этап — наблюдение, назначив временного управляющего из представителей союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Напомним, иск от банка, подконтрольного государству, поступил в суд ещё в конце июля 2020 года. Претензии кредитора составляли почти 25 млн рублей. Ранее завод завершил схожее дело с другим кредитором подписанием мирового соглашения.