Москва, , 08:05 — REGNUM Для столичных предпринимателей будут проведены онлайн-мероприятия, направленные на повышение их профессиональных навыков. Об этом сообщила заместитель мэры Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится 12 ноября в формате деловой встречи в режиме онлайн. Оно будет посвящено направлению FoodTech — современным технологиям в сферах производства, продажи и доставки продуктов питания. Работающие на рынке предприниматели и эксперты поделятся своим опытом и проанализируют последние тренды, а стартапы посоревнуются за звание лучшего бизнес-решения.

«Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ретейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций», — сообщила Сергунина.

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