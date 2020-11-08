София, , 23:00 — REGNUM Строительство газопровода «Балканский поток» на болгарской территории завершено, сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Балканский поток» завершен, он соединен с газопроводом в Сербии», — сказал источник.

Он добавил, что официальных мероприятий в связи с завершением строительства газопровода не проводится в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, «Балканский поток» будет проходить от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы — через 11 областей Болгарии. Он станет частью «Турецкого потока» на болгарской территории.

На строительстве были задействованы более 2,5 тыс. работников из разных стран, привлечено более 1,4 тыс. единиц тяжёлой строительной и специализированной техники.

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