Анкара, , 21:44 — REGNUM Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк на пресс-конференции 8 ноября заявил, что турецкая индустрия продвинется далеко вперёд по сравнению со многими странами благодаря «дальновидным проектам» и новым инвестициям, которые будут реализованы в ближайшие 6 месяцев. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7

Министр Варанк, прибывший 8 ноября на открытие нового завода в специализированной химико-промышленной зоне «GEBKİM», расположенной в городе Диловасы округа Коджаэли, посетил местную мечеть и провёл пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Позже была проведена видео-конференция, в которой принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Варанк указал, что для развития промышленности Турции планируется привлечь инвестиции в размере около 25 миллионов долларов США. По его словам, данные инвестиции помогут увеличить внутреннее производство и снизить внешнюю зависимость индустрии Турции, стимулировать экспорт, инновации и занятость в стране. Он подчеркнул, что эти инвестиции также предоставят возможность повысить занятость среди женщин, а также востребованность профессионального технического образования среди турецкой молодежи.