Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Федеральная торговая комиссия США (FTC) подаст антимонопольный иск против компании Facebook до конца ноября. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в FTC завершили антимонопольное расследование в отношении Facebook, начатое в июне 2019 года. Руководство компании подозревается в злоупотреблении господствующим положением на рынке социальных сетей, а также в приобретении более мелких компаний с целью снижения конкуренции. Отмечается, что антимонопольное расследование также касается сделок Facebook по поглощению мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram.

Издание добавляет, что если в должность президента вступит кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден, но сформированное им правительство может занять более жёсткую позиции в отношении технологических гигантов. Ранее некоторые из демократов, такие как сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса, призывали к разделу американских информационно-технологических гигантов на более мелкие компании для улучшения конкурентной среды на рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Антимонопольный подкомитет Конгресса США представил результаты расследования, показавшего, что господствующее положение информационно-технологических компаний Amazon, Apple, Facebook и Google требует более жёсткого регулирования этого рынка.