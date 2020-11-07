Киев, , 20:08 — REGNUM На Украине зафиксирована ещё одна «значимая веха для рынка газа», сообщил 7 ноября глава госкомпании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

В частности, отметил чиновник, начат реэкспорт газа, который был ранее завезён на Украину из ЕС. Ранее были доступны только транзит и импорт.

«Первые 15 млн кубометров газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу. Когда мы в 2016—2017 годах ещё в Укртрансгазе проектировали новые продукты «таможенный склад» и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров», — заявил Макогон.

Он подчеркнул, что оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul.

«Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля. Даже на таком древнем и инертном рынке, как транспортировка газа, можно находить новые возможности и точки роста», — резюмировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что компания-оператор ГТС Украины согласно официальным итогам работы за первые три квартала 2020 г. получила 20,27 млрд грн чистой прибыли, а чистый доход составил 44,83 млрд грн. При этом 77% дохода или 34,5 млрд грн получены за предоставленные услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдавию и за движение газа на межгосударственных точках соединения, а доход от услуг по внутренней транспортировке составил 23% или 10,3 млрд грн.