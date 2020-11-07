Брюссель, , 15:41 — REGNUM Общий вклад китайской компании Huawei в экономику Евросоюза и ряда других стран Европы в 2019 году привёл к совокупному росту ВВП этих стран на €16,4 ($19,5) млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Oxford Economics.

Аналитики Oxford Economics проследили влияние деятельности китайской компании Huawei на экономику 27 стран-членов Евросоюза, Исландии, Норвегии, Великобритании и Швейцарии. Исследование было направлено на количественную оценку общего экономического воздействия, включающего как прямые операции Huawei, так и побочный эффект в цепочках поставок.

Эксперты установили, что в 2019 году Huawei внесла вклад в ВВП указанных выше стран в размере €16,4 ($19,5) млрд и обеспечила получение налоговых поступлений в размере €6,6 ($7,8) млрд. Также деятельность Huawei поддержала около 224 тысяч рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе представитель Huawei в Германии Дэвид Ванг призвал правительство канцлера Ангелы Меркель не создавать специальных барьеров для китайской компании при развёртывании сети мобильной связи 5G.