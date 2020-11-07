Душанбе, 7 ноября 2020, 13:55 — REGNUM Правительство Таджикистана создало комиссию для регулирования цен на продукты питания первой необходимости, которая приступила к работе, сообщает 7 ноября Sputnik со ссылкой на источник в правительстве республики.
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Комиссия была создана под главенством заместителя главы правительства и сотрудников спецслужб, прокуратуры и антимонопольной службы.
Издание сообщает, что за последние дни на рынках в республике был заметен рост цен. Так за мешок муки продавцы испрашивали более 260 сомони (1772 рубля — ИА REGNUM), а цена за килограмм сахара достигала десяти сомони (68 рублей — ИА REGNUM).
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Напомним, за январь-август 2020 года импорт пищевых продуктов в Таджикистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос почти на 12%.