Душанбе, , 13:55 — REGNUM Правительство Таджикистана создало комиссию для регулирования цен на продукты питания первой необходимости, которая приступила к работе, сообщает 7 ноября Sputnik со ссылкой на источник в правительстве республики.

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Комиссия была создана под главенством заместителя главы правительства и сотрудников спецслужб, прокуратуры и антимонопольной службы.

Издание сообщает, что за последние дни на рынках в республике был заметен рост цен. Так за мешок муки продавцы испрашивали более 260 сомони (1772 рубля — ИА REGNUM), а цена за килограмм сахара достигала десяти сомони (68 рублей — ИА REGNUM).

«Сейчас в торговых точках Агентства государственных материальных ресурсов и ГУП «Захирахо» в Душанбе цены регулируются за мешок муки разных сортов от 215 до 225 сомони (от 1775 до 1533 рублей — ИА REGNUM), высшего сорта — 250 сомони (1704 рубля — ИА REGNUM), сахара — 7 сомони (48 рублей — ИА REGNUM), масла импортного за 5 литров — 65 сомони (443 рубля — ИА REGNUM), за 5 литров масла местного производства — от 45 до 60 сомони (от 307 до 409 рублей — ИА REGNUM), от 45 до 50 сомони (от 307 до 341 рублей — ИА REGNUM) за килограмм мяса», — цитирует издание источник в правительстве.

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Напомним, за январь-август 2020 года импорт пищевых продуктов в Таджикистан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос почти на 12%.