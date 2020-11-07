Островец, Белоруссия, , 13:11 — REGNUM В ходе посещения Белорусской атомной электростанции сегодня, 7 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что запуск АЭС является историческим событием в жизни республики, страна, по его словам, становится ядерной державой, сообщает БелТА.

В учебно-тренировочном центре Белорусской атомной электростанции Александру Лукашенко рассказали о работах по вводу электростанции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику республики.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — заявил Лукашенко.

Помимо официальных лиц из Белоруссии на мероприятии присутствуют государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что на территории электростанции площадью более 100 га построено 130 зданий и сооружений. Он отметил, что 88 объектов введут в эксплуатацию с запуском первого энергоблока, 42 — с запуском второго. Министр добавил, что ежегодно на станции будут производить порядка 18 млрд кВт/ч, а запуск электростанции позволит республике замещать порядка 4,5 млрд кубических метров природного газа в год. Кроме того, более чем на пятьсот миллионов долларов США снизится нагрузка на бюджет. Срок эксплуатации атомной электростанции, по словам министра, шестьдесят лет с возможностью продлить его до ста лет. На атомной электростанции будут работать более 2500 человек, порядка шестидесяти из них — это специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных электростанциях.