Москва, , 07:44 — REGNUM Завершение уборки урожая сахарной свеклы в России должно привести к стабилизации уровня цен на сахар, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании», — заявил представитель ведомства, слова которого приводит ТАСС.

В министерстве также рассказали, что объемы производства этого продовольственного товара в стране выросли за последние несколько лет. Так, за 2019 год российские заводы произвели 54,4 млн тонн сахарной свеклы и 7,3 млн тонн сахара, что является рекордом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Тенишев заявил, что ведомство инициировало проверку «Союзроссахара» из-за нестабильной ситуации на российском рынке сахара.

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