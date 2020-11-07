Москва, , 07:27 — REGNUM Размер российских пенсий в следующие четыре года может увеличиваться на 1 тысячу рублей ежегодно в случае, если общий уровень выплат составляет больше 15 тысяч рублей, заявила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова в интервью порталу Life.ru.

Вместе с тем, по ее словам, при уровне выплат менее 15 тысяч рублей размер индексации будет меньше.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на 1 тысячу рублей. Если пенсионеры получают меньше 15 тыс., то и повышение будет меньше», — сказала Пшеничникова.

Повышение должно затронуть неработающих пенсионеров. Она напомнила, что ранее Госдума приняла законопроект об индексации, который ожидает второе чтение и который, скорее всего, будет окончательно утвержден в предложенном виде.

«Бюджет ПФР предусматривает индексацию выплат неработающим пенсионерам. В 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции. Соответствующий законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. Второе назначено на 24 ноября. Эксперты сходятся во мнении, что именно такое повышение пенсий в конечном счёте и утвердят», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис заявил, что в России со следующего года появится новые категории граждан, которым будет предоствалено право досрочно выйти на пенсию и получить досрочные выплаты.

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