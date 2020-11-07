Тегеран, , 10:28 — REGNUM Возглавляя высокопоставленную делегацию, министр дорожного хозяйства Ирана Мохаммад Эслами совершил двухдневную поездку в порт Чабахар, чтобы торжественно запустить 24 проекта развития для превращения порта в региональный торговый и транзитный центр. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 ноября.

Министр дорожного хозяйства Мохаммад Эслами прибыл в аэропорт Конарак в Чабахаре (провинция Систан и Белуджистан), чтобы торжественно запустить 24 крупных портовых и морских проекта, а также начать прокладку железнодорожного пути Чабахар-Захедан.

Эслами сопровождала делегация, состоящая из высокопоставленных иранских чиновников, включая главу Портовой и морской организации (ПМО) Мохаммада Растада, первого вице-спикера иранского парламента Амира-Хосейна Газизаде Хашеми, командующего строительным штабом «Хатам аль-Анбия» Саида Мохаммеда, а также ряд других высших должностных лиц провинции.

Все проекты развития в Чабахаре направлены на то, чтобы превратить единственный иранский порт, имеющий выход к мировому океану, в региональный торговый и транзитный узел, играющий роль многоцелевого порта на международном уровне.