Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM Основные индексы фондового рынка, показавшие рост на фоне выборов президента США, в ходе торгов 6 ноября незначительно колебались и закрылись с небольшим снижением вблизи стартовой отметки.

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К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 66,78 пункта (0,24%), до 28 323,40 пункта. S&P 500 упал на 1,01 пункта (0,03%), до 3509,44 пункта. Nasdaq, напротив, прибавил 4,30 пункта (0,04%), до 11 895,23 пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии сессии 5 ноября, несмотря на продолжающийся хаос с подсчетом голосов на выборах президента США.

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