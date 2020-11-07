Подгорица, , 10:51 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Черногории посол Оана Кристина Попа в ходе интервью черногорскому телеканалу 6 ноября заявила, что в ноября Брюссель выплатит Подгорице 28 миллионов евро, являющихся частью общей финансовой помощи в размере 53 миллионов евро, предназначенной для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Чтобы помочь Черногории справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, ЕС предоставит обширную финансовую помощь на общую сумму 113 миллионов евро, из которых 53 миллиона в виде безвозвратных средств (грантов) и 60 миллионов чрезвычайно выгодных кредитов», — отметила глава делегации ЕС.

Гранты в 53 миллиона евро включают в себя финансовую помощь сектору здравоохранения и предназначены для поддержки тех областей экономики Черногории, которые наиболее пострадали от коронакризиса.