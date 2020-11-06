Приштина, , 23:10 — REGNUM Ассоциация гастрономов Косово в пятницу, 6 ноября, объявила о намерении провести в субботу, 7 ноября, символическую акцию протеста. Владельцы гастрономов намерены в знак протеста стучать ложками о тарелки напротив своих заведений. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Поводом для протестов стал введенный правительством Косово запрет на работу гастрономов и ресторанов в период с 20:00 6 ноября до 5:00 9 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в крае. В столице и еще шести муниципалитетах был введен карантин и приостановлена работа городского транспорта.

На данный момент в Косово наблюдается стремительный рост числа заражений коронавирусом — антирекорд следует за рекордом, причем смертность возрастает.

По данным на 6 ноября, всего в Косово выявлено 22 934 случая заражения коронавирусом. 15 981 пациент уже здоров. 732 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение проходит 6 221 человек.

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