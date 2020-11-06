Париж, , 21:49 — REGNUM Эммануэль Макрон представил Францию как «лучшую страну для инвестиций в Европе», выступая перед возможными иностранными вкладчиками. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Reuters.

В ходе телеконференции с руководителями крупных фирм, таких как Tata, Unilever и Coca-Cola, президент Франции принялся «нахваливать» свою страну, чтобы привлечь новые инвестиции в условиях пандемии вируса SARS-CoV-2.

По мнению президента, план правительства Франции по преодолению экономических последствий пандемии позволит снизить возможные риски, в отличие от других стран Европы.

Напомним, 30 октября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о снижении ВВП страны на 11% в 2020 году. Предыдущая оценка падения экономической активности составляла 9,7%.

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