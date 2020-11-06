Нижний Новгород, , 21:45 — REGNUM В период с 12 по 30 октября 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

Отмечается, что в ходе проверки было выявлено 41 нарушений ГК РФ (Гражданского кодекса). В частности, было установлено, что не проводится входной контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, которые поставляются для строительства объекта. Частично отсутствует исполнительная документация, нарушен порядок укладки и уплотнения бетона, нет контроля соблюдения норм и правил складирования и хранения применяемой продукции на объекте. Кроме того, пожарный щит не укомплектован инструментом и инвентарем, на месте проведения сварки отсутствуют средства пожаротушения.

Составлен акт и выдано предписание, в котором указаны строки устранения нарушений. К административной ответственности будет привлечены должностные лица ПАО «Дорисс» — генеральный подрядчик, а также НПП «Прогресс» — осуществляет контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства.

ИА REGNUM напоминает, реконструкция участка трассы М-7 на территории Чувашии стартовала в августе прошлого года. Работы проводятся на участке км 637+000 — км 643+000. Стоимость реконструкции оценивалась в 2,5 млрд рублей.

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