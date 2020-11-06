Астрахань, , 20:57 — REGNUM Партия инсулина поступила в Астраханскую область, об этом в своём instagram-аккаунте 6 ноября сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Он уточнил, что проблемы с поставками жизненно необходимого препарата в регион решены.

«Инсулин есть как в аптеках и лечебных учреждениях, так и на складе ГАУ АО «Астраханские аптеки». По моему поручению были выделены дополнительные средства в размере в 120 млн рублей для обеспечения инсулинами граждан, страдающих сахарным диабетом. Инсулины есть как отечественного, так и импортного производства», — написал Бабушкин.

Губернатор уточнил, что потребность в инсулине по льготным рецептам в регионе закрыта на шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Астрахани прошла серия одиночных пикетов — протестующие требовали объявить в регионе режим ЧС в связи с отсутствием в аптеках инсулина по льготным рецептам, а также возобновить выдачу малообеспеченным семьям с детьми молочных каш и смесей. 5 ноября стало известно, что конкурс минздрава региона на поставку молочных смесей был отменен по жалобе.