Пекин, , 19:19 — REGNUM Рекордных показателей достигло транспортное железнодорожное сообщение Китая с Европой; количество грузовых поездов в этом году составило 10 тыс. 180. Об этом 6 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, представленные Китайской государственной железнодорожной корпорацией.

В корпорации отметили, что товарные поезда сыграли важнейшую роль в стабилизации международного грузового сообщения. В текущем году по железной дороге было перевезено 927 тыс. эквивалентов 20-футовых контейнеров, что более чем на половину превышает показатели предыдущего года. В том числе грузовыми поездами в Европу из КНР были отправлены более 7,5 млн единиц средств борьбы с эпидемией общим весом 62 тыс. тонн.