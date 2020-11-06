Москва, , 18:47 — REGNUM Вне зависимости от того, что происходило и будет происходить в мире, многостороннее сотрудничество и информационное взаимодействие между странами ШОС в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо максимально наладить, отформатировать и всячески поддерживать впредь. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, в сложившейся сегодня ситуации многое зависит от того, какие стратегии дальнейшего развития выберут представители бизнеса и власти.

«У нас есть, из чего выбирать, но выбирать сегодня нужно оперативно», — подчеркнул Катырин.

По его мнению, пристальное внимание нужно обратить на проблему, обостряющуюся в условиях пандемии во всем мире, в том числе и в странах ШОС, а именно — на опасность ускоренного роста теневой экономики в связи с введенными множественными ограничениями: «Это, кстати, индикатор действенности мер поддержки бизнеса. Если доля теневого бизнеса будет расти — мер недостаточно. Если уменьшается — значит, мы двигаемся в верном направлении».

Катырин считает очень важной ускоренную разработку стратегии развития стран ШОС в области цифровых технологий и информационного взаимодействия: «Именно это выходит на первое место, и об этом много говорилось на форуме».

Специалист уверен, что в рамках государственно-частного партнерства профессиональные сообщества стран ШОС вполне могут поработать на этом направлении — например, создать и представить проект такой стратегии. Причем в документе следует поэтапно прописать все действия стран-партнеров, благодаря чему в сжатые сроки можно достигнуть высоких результатов, которые бы удовлетворили и деловые сообщества, и государства, и предпринимателей.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации современные технологии уже стремительно поменяли многие сферы жизнедеятельности: «Дальнейшее развитие цифровой интеграции стран ШОС во многом зависит именно от эффективной государственной политики, регуляторной базы и соответствующих стандартов, а также решения проблем безопасности и доверия в информационном мире».