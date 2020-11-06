Курган, 6 ноября 2020, 18:25 — REGNUM В Курганской области установлены новые тарифы на воду и водоотведении. Несколько постановлений опубликованы на сайте областного департамента госрегулирования цен и тарифов.
Тарифы существенно станут выше. К примеру, для жителей Кургана, Кетовского района, села Кетово, Введенского, Юргамышского района и поселка Новый Мир с 1 ноября по 31 декабря 2020 года тариф составит 30, 73 рубля; с 1 июля по 31 декабря 2021 года — 44,86 рублей; с 1 июля по 31 декабря 2022 года — 58, 99 рублей; с 1 июля по 31 декабря 2023 года — 61,35 рублей.
Рост тарифов на воду и водоотведение прокомментировал глава региона Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте» 6 ноября.
Деньги на исправление ситуации, по заверениям главы Зауралья, будут вложены не только тарифные.
«Источниками модернизации станут деньги федеральной программы, межбюджетные трансферты, средства бюджета и иных категорий потребителей. Задача — сбалансировать все эти возможности, не перегрузив ни одну сферу, но создав возможности для проведения плановых ремонтов и осуществления поэтапных инвестиций», — пояснил Шумков.