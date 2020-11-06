Курган, , 18:25 — REGNUM В Курганской области установлены новые тарифы на воду и водоотведении. Несколько постановлений опубликованы на сайте областного департамента госрегулирования цен и тарифов.

Тарифы существенно станут выше. К примеру, для жителей Кургана, Кетовского района, села Кетово, Введенского, Юргамышского района и поселка Новый Мир с 1 ноября по 31 декабря 2020 года тариф составит 30, 73 рубля; с 1 июля по 31 декабря 2021 года — 44,86 рублей; с 1 июля по 31 декабря 2022 года — 58, 99 рублей; с 1 июля по 31 декабря 2023 года — 61,35 рублей.

Рост тарифов на воду и водоотведение прокомментировал глава региона Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте» 6 ноября.

Автор «Самый сложный вопрос был по воде и канализованию. Практически 40 лет никто ничего не вкладывал в сети города Кургана. А восемь лет назад их передали в аренду с целью проведения масштабной модернизации, но в договоре (как это часто бывает) указали лишь благие пожелания, а источник финансирования — нет. Тарифы на воду и канализование у нас были самыми низкими в УрФО, что делало невозможным проведение полноценных плановых ремонтов. Разводящие сети, очистные, коллекторы — всё это рвётся и требует ремонта. Практически каждый день происходят аварии на сетях, износ которых близок к 100%. Вопрос этот многократно отодвигался. Настало время браться и за него», — пояснил Шумков жителям региона.

Деньги на исправление ситуации, по заверениям главы Зауралья, будут вложены не только тарифные.

«Источниками модернизации станут деньги федеральной программы, межбюджетные трансферты, средства бюджета и иных категорий потребителей. Задача — сбалансировать все эти возможности, не перегрузив ни одну сферу, но создав возможности для проведения плановых ремонтов и осуществления поэтапных инвестиций», — пояснил Шумков.