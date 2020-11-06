Бишкек, , 18:22 — REGNUM За десять месяцев текущего года социальный фонд Киргизии направил на выплату пенсий и пособий свыше 39 млрд 488 млн сомов (36 млрд 905 млн рублей).

В том числе в октябре — более 4 млрд 108,4 млн сомов (3 млрд 839 млн рублей).

Больше всего выплат получили жители Ошской области — свыше 7 млрд 255 млн сомов (6 млрд 780 млн рублей), Джалал-Абадской области — 6 млрд 718 млн сомов (6 млрд 278 млн рублей), столицы республики — 6 млрд 454 млн сомов (6 млрд 32 млн рублей) и Чуйской области — более 6 млрд 93 млн сомов (5 млрд 694 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — около 3 млрд 587 млн сомов (3 млрд 352 млн рублей), Нарынская область — более 3 млрд 168 млн сомов (2 млрд 961 млн рублей) и Баткенская область — 3 млрд 159 млн сомов (2 млрд 952 млн рублей).

Замыкают список Таласская область — более 1 млрд 632 млн сомов (1 млрд 525 млн рублей) и «южная столица» Киргизии, город Ош — около 1 млрд 421 млн сомов (1 млрд 328 млн рублей).