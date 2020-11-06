Москва, , 18:05 — REGNUM Торговлю внутри СНГ следует выстраивать на паритетных началах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя призыв председателя правительства РФ Михаила Мишустина усилить торговлю внутри Содружества.

«На мой взгляд, Мишустин не просто предлагает странам, входящим в СНГ, активизировать взаимную торговлю. Он предлагает изменить формат этой торговли, переведя его в формат «мы покупаем — вы покупаете», и к стремлению к неким равным долям», — сказал Колташов.

Эксперт отметил, что в странах СНГ сложилась непростая ситуация в сфере торговли. Государства, входящие в Содружество, испытывают трудности из-за экономического кризиса.

«Чтобы в дальнейшем не столкнуться с сокращением импорта в Россию, они должны будут принимать новые правила, согласно которым свободной торговли как раньше не будет. Будет строиться торговля на принципе поддержания дружественных экономик. Например, Россия покупает фрукты в Средней Азии, а страны Средней Азии взамен покупают что-то в России. Со стороны России было бы неправильно поддерживать правительства, которые настроены антироссийски. Они стараются деньги из России получать и взамен ничего не давать. Этот формат должен будет измениться. Это то, что должно происходить в ближайшие годы», — заявил Колташов.

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