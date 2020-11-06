Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM Защитные экраны от COVID-19 следует устанавливать во всех рабочих зонах организаций общепита, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Согласно губернаторскому указу, перегородки должны быть установлены в учреждениях общественного питания, а также в такси.

Чиновник уточнил, что экранами нужно оборудовать не только пространство между столиками, но и рабочие зоны. В частности, перегородки нужно поставить на барных стойках и линиях раздачи. Наконец, необходимо обеспечить «дополнительную защиту официантов и иного обслуживающего гостей персонала», добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД уточнили, что жёсткие перегородки в такси нельзя устанавливать без предварительной регистрации изменений в автоинспекции.