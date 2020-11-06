Загреб, , 17:22 — REGNUM Убыток хорватской нефтяной компании INA за девять месяцев этого года составил 1,05 млрд кун (около 130 млн евро), согласно данным консолидированного финансового отчета этой компании, опубликованного 6 ноября.

За тот же период прошлого года группа Ina получила прибыль в размере 681 миллион кун (90 миллионов евро).

Консолидированный отчет о прибылях и убытках показывает, что выручка INA по контрактам с клиентами упала на 32 процента за первые девять месяцев до 11,2 миллиарда кун, а операционная прибыль — на 33 процента до 11,5 миллиарда кун по сравнению с тем же периодом.

В комментарии к отчету руководство INA оценивает текущий год как один из самых сложных для всей нефтегазовой отрасли.

Хотя рынок нефти частично стабилизировался, ценовая конъюнктура все еще далека от докризисного уровня. В комментарии говорится, что разведка и добыча нефти и газа находятся под бременем более низких цен реализации, в то время как нефтеперерабатывающие заводы и сбыт подвержены более низкому спросу и более низкой марже, отмечают в компании.