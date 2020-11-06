Иваново, , 17:11 — REGNUM Доходы Ивановской области в 2021 году могут снизится почти на миллиард по сравнению с 2019 годом, а дефицит запланирован в сумме 2,8 млрд рублей. Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов обсуждался на заседании правительства региона 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Доходы на 2021 год запланированы в сумме более 45,8 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 23,2 млрд рублей — это на 8% выше к оценке исполнения за 2020 год. Расходы облбюджета запланированы в сумме 48,6 млрд рублей, общий объем безвозмездных поступлений — 22,6 млрд рублей. Расходы социальной направленности превышают 60% от общего объёма расходов.

Губернатор Станислав Воскресенский уточнил, что диалог с Правительством России по выделению дополнительных средств Ивановской области продолжается, а потому ко второму бюджету параметры могут измениться. Также он отметил, что госдолг Ивановской области составил 27% собственных налоговых доходов, тогда как Минфином РФ для региона установлен показатель в 40%.

«Мы даже с учетом дефицита бюджета укладываемся в те параметры, о которых договорились. Это работа всех вместе — правительства, глав муниципалитетов — позволила нам подготовиться к таким непростым годам работы», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

Отметим, что на 2020 год доходы бюджета Ивановской области были утверждены в сумме 46,66 млрд рублей, расходы — 45,27 млрд рублей, профицит бюджета составил 1,38 млрд рублей.