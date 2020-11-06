Москва, , 16:58 — REGNUM Отток финансов из России снизился за время пандемии, так как трудовых мигрантов стало меньше и сократилось количество денежных переводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере миграционной политики и трудового законодательства Антон Степанов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ почти на 22% уменьшилось количество трудовых мигрантов.

«К плюсам этой ситуации можно отнести то, что российские граждане постепенно занимают освободившиеся рабочие места (ЖКХ, няни, такси и др.), и численность зарегистрированных в фонде занятости постепенно снижается, — сказал Степанов. — На это влияет то, что размер выплачиваемых пособий для жителей РФ не обеспечивает нужный достаток. Кроме того, заканчивается дачный период, период временных подработок, люди возвращаются в города после пандемии, и им нужна работа».

Также, по словам Степанова, можно отметить, что за время пандемии снизился отток финансов.

«Мигрантов стало меньше, и количество денежных переводов снизилось. Впрочем, минусы отъезда трудовых мигрантов тоже понятны: не хватает рабочих рук на объектах строительства, в сфере обслуживания, ЖКХ, — констатировал эксперт. — Нехватка рабочей силы может затормозить темпы реализации новых проектов, пока все вакансии будут закрыты. Однако она же может способствовать повышению средней величины заработной платы в тех сферах, в которых имеется ее дефицит».

Как следствие, по мнению Степанова, это поможет привлечь более профессиональные кадры, а значит, и результаты будут выше — повысится качество выполненных работ и услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин заявил, что трудовые мигранты, отток которых из России наблюдался в 2020 году, скорее всего, вернутся.

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