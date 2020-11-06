Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Петербург в ближайшие два года получит дополнительно около 6 млрд рублей из федерального бюджета. Уточнение зафиксировано в губернаторской поправке, которая уже подана в Заксобрание к проекту бюджета на 2021 и следующие два года.

Как пояснили ИА REGNUM в комитете финансов, плановые поступления из федерального бюджета в 2021 году вырастут на 3,6 млрд рублей — почти до 29 млрд, а в 2022 году — на 2,5 млрд рублей — до 27,4 млрд. В 2023 году предполагается получить около 20 млрд рублей из центра.

Согласно поправке, в 2021 году доходы городской казны могут составить 651,7 млрд рублей, расходы — 741,3 млрд, дефицит — 89,6 млрд рублей. План по доходам при этом увеличивается на 28,2 млрд рублей, по расходам — на 30,7 млрд рублей.

Собственные доходы городского бюджета в следующем году, как ожидают в Смольном, в основном поднимутся за счет налога на прибыль организаций (9,6 млрд), налога по упрощенной системе (8,5 млрд), НДФЛ (2,7 млрд) и штрафов (1,1 млрд).

В связи с изменениями федерального законодательства предлагается на 1,4 млрд рублей увеличить взнос в федеральный фонд ОМС за безработных.

Губернатор Александр Беглов также предлагает выделить Красносельскому, Выборгскому, Фрунзенскому и Кировскому районам более 200 млн рублей дополнительно на ликвидацию незаконных свалок.

Еще 288 млн рублей могут направить в 2021—2022 годах на завершение работ по благоустройству Парка героев-пожарных у станции метро «Проспект Славы» в Купчино, который открыли в 2019 году.

Поправкой почти 18 млн рублей предусматривается на отлов и перевозку бездомных животных, сбор и утилизацию биологических отходов, на содержание зверей в приютах направят на 22 млн рублей больше.

Для создания дорожной инфраструктуры под «Остров Фортов» в Кронштадте Беглов включил в поправку 132 млн рублей на проектирование, а также на содержание созданного в этом году парка.

За 212 млн по предложению губернатора в Петербурге спроектируют новый автобусный парк в Красногвардейском районе. Там собираются разместить 400 электробусов.

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