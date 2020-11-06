Москва, , 16:35 — REGNUM Трудовые мигранты, отток которых из России наблюдался в 2020 году, скорее всего, вернутся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил предприниматель, зампред «Партии Роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость об оттоке трудовых мигрантов из РФ.

«Скорее всего, рабочие вернутся. Многие из них уже давно обосновались в России, имеют не только стабильного работодателя, но и жилье, — сказал Демин. — Да, работать выходцам из Таджикистана, Узбекистана и других государств бывшего СССР приходится много и тяжело, но и зарабатывают они здесь солидные деньги, которые позволяют обеспечивать семью дома. Боюсь, что на родине мигрантам не найти подходящей работы, и в ближайшее время экономики стран Средней Азии вряд ли продемонстрируют фееричный взлет, чтобы люди не стремились выезжать на заработки заграницу. Кроме того, я думаю, что вряд ли найдется альтернатива рабочим местам в РФ».

Как пояснил Демин, выезд в другие страны затруднен, а сложная транспортная доступность и языковой барьер станут дополнительными препятствиями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин указал на то, что РФ в результате оттока трудовых мигрантов не получила никаких плюсов.

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