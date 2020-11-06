6 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

На первый взгляд кажется, что ЦБ РФ пытается столкнуть интересы состоятельных людей с интересами государства в лице представителей власти, в частности Минфина РФ, который может не согласиться на налоговые льготы для нового типа ИИС, разрабатываемого регулятором. Однако в то же время создается впечатление, что ставку регулятор делает вовсе не на повышение градуса противостояния богатых россиян с правительством.

Галина Смирнова, , 16:32 — REGNUM Предложение экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) о повышении налогов на неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян, а также на неинвестируемые свободные средства корпораций особо обращает на себя внимание в разрезе рассматриваемого регулятором финансового рынка — ЦБ РФ — нового вида ИИС — образовательного. В свою очередь, концепция нового продукта Банка России также заостряет внимание на первом прецеденте привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота не только контролирующих должника лиц, но и их детей, которым родители передали ликвидные активы.

Флаг России

Отметим, что не так давно арбитражный суд Москвы решил, что дети предпринимателей, в том числе несовершеннолетние — несут ответственность за вывод активов при банкротстве в качестве лиц, солидарно ответственных за нанесение ущерба кредиторам. Речь идет о привлечении к субсидиарной ответственности Даниила и Дмитрия Самыловских по долгам ООО «Альянс» на 93,11 млн рублей вместе с родителями — Вадимом Самыловских и его уже бывшей супругой Натальей Кириенко, от которых они получили в дар недвижимость и другое имущество на сумму более 90 млн руб. Дело о банкротстве компании инициировала налоговая служба после того, как выиграла налоговый спор по итогам проверки за 2012−2014 годы, выявившей уход от налогов. В материалах дела говорится, что сделка дарения предпринимателями имущества своим детям произошла после начала процедуры банкротства «Альянса», являвшегося подрядчиком московских властей и уличенного в незаконном уходе от налогов. То есть после подачи уполномоченным органом заявления о привлечении лиц, контролирующих должника к субсидиарной ответственности, почти все ликвидные активы были отчуждены третьим лицам.

Привлечение детей к солидарной ответственности, как указывало издание «Коммерсантъ», является первым случаем в судебной практике. В то же время юристы выразили мнение, что тренд по ужесточению субсидиарки усиливается. Причем стоит подчеркнуть один важный момент — арбитражный суд рассматривал вопрос о привлечении детей к субсидиарной ответственности после того, как в декабре 2019 года Верховный суд РФ указал на то, что взыскание с родственников может происходить либо в рамках признания сделки по передаче имущества мнимой, либо в порядке возмещения вреда. То есть, как говорится, «таможня дала добро», и подобные случаи привлечения родственников к солидарной ответственности будут только множиться.

И вот на днях ЦБ РФ разослал ряду участников рынка концепцию нового вида ИИС, с текстом которой ознакомился «Ъ». Новый счет предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка, а также предполагает налоговую льготу в виде освобождения от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги. Но ключевым моментом всё же является не столько налоговая льгота, тем более что на эту меру еще должен дать свое согласие Минфин РФ, сколько принадлежность этого счета ребенку и невозможность изъятия средств со счета, например, по долгам родителей. Правда, использовать эти деньги также предполагается лишь на образование (среднее, высшее или дополнительное), а также на оплату сопутствующих расходов (проживание, питание, проезд, стажировки). В концепции не указан минимальный срок инвестиций, но, по информации источника «Ъ» на фондовом рынке, наверняка он будет обозначен. Между тем максимальный срок ИИС — достижение бенефициаром 30 лет, затем он становится ИИС второго типа. При этом вносы на счет могут совершать различные лица. В целом же новый счет сохраняет основные свойства уже существующих ИСС, дополняя их новыми особенностями, например, его можно открывать параллельно ИИС первого или второго типа. Согласно предложению регулятора, возможно досрочное изъятие средств с ИИС-О, но с уплатой штрафного налога — ставка НДФЛ увеличивается на 10%. Без штрафа досрочное изъятие возможно только при наличии особых жизненных обстоятельств (например, в случае тяжелой болезни или смерти бенефициара).

Тем временем в Банке России не ответили на запрос издания, но инициативу регулятора прокомментировал президент НАУФОР Алексей Тимофеев, по мнению которого очень важны налоговая поддержка и поощрение использования для инвестиций временно свободных средств, накапливаемых для социально значимых целей. Вставим и мы свои «5 копеек». Инициатива ЦБ, если рассматривать ее с точки зрения необходимости развития фондового рынка и привлечения частных инвестиций, в целом неплоха и действительно может стать привлекательной для людей со сбережениями, особенно переживающих за «ошибки молодости» или любого прошлого, инструментом для защиты в какой-то степени своих сбережений, тем более если речь идет о возможности обеспечить хорошее образование своим детям. К слову, думается, вряд ли эти средства пойдут на обучение детей именно в России. И хотя на первый взгляд кажется, что ЦБ РФ пытается столкнуть интересы состоятельных людей с интересами государства в лице представителей власти, в частности Минфина РФ, который может не согласиться на налоговые льготы для нового типа ИИС, однако, возможно, регулятор понимает, что при возможности сохранить какую-то часть своих активов для детей, люди, имеющие сбережения, могут закрыть глаза на такие недостатки, как отсутствие налоговых льгот. Тем более на фоне предложений экспертов ВШЭ о повышении налогов на неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян до уровня подоходного налога в 20−24% на доходы физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год. Кроме того, они же предлагают вернуться к ставке в 24% или даже 30% налога на прибыль. Эти предложения, как заметило издание «Известия», содержатся в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Можно «точить зуб» на состоятельных россиян и желать им самых невероятных налоговых и прочих наказаний и возмездий, однако этим делу роста экономики страны и роста общего благосостояния граждан страны не поможешь. Нет, это не попытка защитить интересы богатых. Просто эксперты ВШЭ, имеющие прямое отношение ко всему происходящему сегодня в экономике страны, заставляют нас ходить по граблям, но от замены одних граблей на другие смыл не меняется. Их инициатива может оказаться совершенно бесполезной. Бесполезной потому, что для начала эксперты ВШЭ должны честно и открыто рассказать нам всем, откуда взялся спад в экономике, затем дать столь же честную и аргументированную оценку своей новой инициативы — действительно ли она при существующих условиях принесет именно долгосрочную пользу экономике, ведь рост инвестиций — пусть даже через инструменты фондового рынка — предусматривает дальнейший рост производительности, а спрос-то кто будет формировать? Ну не мигранты же, приезжающие в Россию на заработки?