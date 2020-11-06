Москва, , 16:26 — REGNUM Жители России не спешат занимать рабочие места, ставшие вакантными в результате оттока трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил предприниматель, зампред «Партии Роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ сократилось количество трудовых мигрантов.

«Существенный отток трудовых мигрантов произошел еще в начале 2020 года, когда многие трудящиеся уехали домой, а вернуться им не позволила пандемия. Итог — во многих отраслях ощущается дефицит рабочей силы, из-за этого простои и нарушение сроков. В стройке это ощущается особенно остро. Плюсов для экономики пока никаких, жители РФ не спешат занимать вакантные места, — сказал Демин. — В ситуации, когда безработица в стране набирает обороты, те, кто оказался в затруднительном положении, возможно, откликнутся на предложенные вакансии. Но, я уверен, что таких будет немного, и скорее всего, такое замещение трудовых ресурсов произойдет в регионах».

Однако, как пояснил Демин, жителям столицы и крупных региональных центров, имеющим хорошее образование, подобные предложения вряд ли могут быть интересны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в России следует развивать условия для внутренней трудовой миграции для российских граждан.

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