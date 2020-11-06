Йошкар-Ола, , 16:20 — REGNUM Марий Эл получила из федерального бюджета 25,5 млн рублей на препараты, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. Об этом сообщает минздрав республики.

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По словам замглавы ведомства Татьяны Королевой, до конца текущего года лекарства должны получить 3246 человек. «То есть, для лечения одного пациента предусмотрено препаратов на сумму чуть больше 7,5 тыс. рублей», — добавила она.

В настоящее время министерство приступило к закупкам необходимых лекарственных средств.

Бесплатные препараты получат все пациенты, которые переносят заболевание в легкой или средне-тяжелой форме. Лекарства выдаст участковый терапевт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 6 ноября выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6392 случаев. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1143 человека. В стационарах лечение получают 324 пациента с подтвержденным заражением коронавирусом.