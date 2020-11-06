Москва, , 16:16 — REGNUM Слабость российской экономики, ориентированной на экспорт сырья, в условиях пандемии помогла сохранить ей большую устойчивость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Еврокомиссии, согласно которому в 2020 году ВВП РФ сократится примерно на 4,25%.

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«Думаю, прогнозу Еврокомиссии можно доверять. Хотя с поправкой на то, что в настоящее время прогнозы давать в принципе опасно. Сейчас экономика в целом и ее главный показатель ВВП слишком сильно зависят от одного фактора — дальнейшего развития пандемии, — пояснил Ковригин. — А ее динамику точно предсказать никто не может. Основной удар коронавирус наносит по отраслям с коротким сроком оборота капитала (сфера услуг, мелкого производства), где падение спроса велико. Это падение и даёт основание говорить о снижении ВВП».

При этом Ковригин обратил внимание на структуру российской экономики, которая предполагает сильнейшую роль сырьевого сектора.

«А спрос на сырье, на энергоносители меньше зависит от пандемии. Слабость не диверсифицированной, сырьевой российской экономики в текущей ситуации стала фактором ее большей устойчивости», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что мировые рынки капитала перегреты и растут на «искусственном дыхании».

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