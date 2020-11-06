Брюссель, , 16:12 — REGNUM Ещё на год продлил Европейский союз санкции против Турции, сообщается 6 ноября в заявлении Совета ЕС.

Санкции продлеваются до 12 ноября 2021 года «в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье».

Речь идёт о санкциях в отношении двух граждан Турции, которым запрещено въезжать в ЕС. Активы этих людей заморожены.

Также в отношении Анкары действуют ограничения, касающиеся субсидий, предоставляемых Турции на период переговорного процесса о вступлении в ЕС.

Напомним, Турция продолжает бурение в Восточном Средиземноморье в рамках добычи природного газа, несмотря на протесты Кипра и Греции. Санкции против Анкары Брюссель ввёл в июле прошлого года.

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