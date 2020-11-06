Куала-Лумпур, , 16:01 — REGNUM Правительство Малайзии прогнозирует восстановление экономики страны с экономическим ростом от 6,5 до 7,5% в будущем году, сообщает Antara.

В министерстве финансов Малайзии заявили, что государство доказало мировому сообществу, что оно способно управлять экономикой даже в условиях пандемии.

«Мировая торговля также упала до уровня 10,4%. Кризис, который произошел в этот период, также оказал влияние на экономику более чем 150 стран. Это худший экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов», — говорится в заявлении Минфина Малайзии.

Напомним, по итогам нынешнего года ожидается падение ВВП Малайзии на 4,5%, а уровень инфляции стабилизируется на отметке 2,5%.