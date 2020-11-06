Москва, , 15:56 — REGNUM Если в РФ вместо плановых проверок бизнеса будут организованы инспекционные визиты, то это может быть огромным плюсом для предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал информацию о соответствующей инициативе Минэкономразвития.

«Данное предложение Минэкономразвития ожидаемо, — сказал Порочкин. — И в целом должно привести к снижению проверок в бизнесе и сделать их менее временно‑ и трудозатратными. Например, сейчас плановая проверка бывает документарной, когда инспектор запрашивает документы и не выезжает к вам, что является огромным плюсом. В новом предложении говорится, что проверка может проходить и в дистанционном формате, и это не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит снизить коррупционную составляющую при проведении проверок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инспекционные визиты могут оказаться «хитростью» российских органов контроля и надзора.