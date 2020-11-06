Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Власти Белоруссии должны взвесить насколько им выгодно и правильно переориентировать свои грузы на портовые мощности России. Об этом 6 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в интервью изданию Baltnews.

Напомним, 23 октября власти Ленинградской области показали правительственной делегации из Минска потенциал морских портов Ленобласти для возможной диверсификации транспортных потоков Белоруссии, чтобы эта страна перестала зависеть от портов стран Прибалтики.

Александр Дрозденко отметил, что любая оценка строится на экономике, на цифрах. И предположил, что политически для Белоруссии переориентироваться по своим грузам на портовые мощности России было бы правильно.

«Но очень важна и экономическая составляющая. Конечно, наши перспективные партнеры чаще всего задаются вопросами о величине тарифа на перевозку и стоимости стивидорных портовых услуг. И если эта составляющая будет выгодна или, по крайней мере, не будет резко отличаться от того, что сегодня имеют белорусские партнеры, я думаю, что этот проект будет реализован», — пояснил Александр Дрозденко.

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