Москва, , 15:54 — REGNUM Днем 6 ноября рубль снова отступает. Как и было видно, коррекция в курсе «россиянина» носила большей частью символический характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Коррекция сбила только часть перекупленности в иностранных валютах. Проще говоря, из курсов валют ушла часть эмоций, а все остальное осталось на своих местах.

Доллар США к середине дня торгуется по 77,44 руб. и может встать в диапазоне 77−78 руб., что для него вполне адекватно сложившимся условиям. Евро стоит 91,88 руб. и сохраняет позиции в рамках 91−93 руб.

Да, доллар по текущей цене — это совсем не то, что мы видели в начале недели, когда волатильность курса зашкаливала.

На слишком крепкий рубль рассчитывать не стоит, он фундаментально слаб, но на его консолидацию без перепроданности — вполне», — считает эксперт.

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