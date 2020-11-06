Москва, , 15:38 — REGNUM Девальвация рубля провоцирует рост бедности и политическую нестабильность, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Девальвация бьет одновременно и по населению, и по предприятиям, работающим на внутренний рынок. Кто же в выигрыше? Только экспортеры, которые за счет слабого рубля сохраняют прибыли в условиях снижения объема зарубежных поставок. И еще бюджет», — заявил Миронов.

Подсчитано, что падение курса нацвалюты на один рубль приносит казне примерно 120−140 млрд рублей.

«Но радоваться здесь нечему. Получается, что интересы населения и бизнеса вступают в противоречие с интересами государства в лице финансовых властей и кучки олигархов», — полагает парламентарий.

По его мнению, неспособность или нежелание Минфина и ЦБ поддерживать национальную валюту угрожают самыми серьезными последствиями.

«Пора прекратить эти опасные игры с рублем, и использовать другие источники пополнения бюджета, которые мы неоднократно предлагали. Иначе мнимая макроэкономическая стабильность может обернуться вполне реальной и жесткой социально-политической дестабилизацией», — заключил Миронов.