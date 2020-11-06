Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Необходимости в строительстве отдельного портового терминала в Ленинградской области для грузов из Белоруссии нет. В регионе достаточно развита портовая инфраструктура, и в ней найдется место под белорусские грузы. Об этом 6 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в интервью изданию Baltnews.

По словам губернатора, во время его сентябрьского визита в Минск на встрече с Александром Лукашенко глава Белоруссии озвучил, что республика готова «при определенных условиях» переориентировать свои грузопотоки в Россию из портовых комплексов Прибалтики. Дрозденко отметил, что Ленинградской области для этого не нужно специально готовиться и строить отдельный портовый терминал.

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«Здесь сегодня работает и строится большое количество разнообразных портовых мощностей. Есть направления, которые подходят для белорусской стороны, например, терминалы по отгрузке минеральных удобрений, терминалы по отгрузке нефтепродуктов, как светлых, так и темных, — пояснил губернатор Ленобласти. — Нам не нужно специально что-то готовить для приема белорусских грузов, кроме того, что у нас уже строятся терминалы».

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Напомним, 23 октября власти Ленинградской области представили делегации из Минска потенциал морских портов Ленобласти для возможной диверсификации транспортных потоков Белоруссии, чтобы эта страна перестала зависеть от портов стран Прибалтики.

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